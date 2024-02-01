Гастарбайтера в Карелии надолго отправили в колонию за растление маленького ребенка

Иностранца приговорили к девяти годам в колонии строгого режима.

Суд в Медвежьегорске признал виновным 42-летнего иностранного гражданина, приехавшего в Карелию на заработки.



Его обвиняли в действиях сексуального характера с применением насилия и в развратных действиях в отношении девочки.



Следствие и суд установили, что в июле 2023 года, вечером, он шел по улице одного из сельских поселений Медвежьегорского района и встретил незнакомую девочку.



Иностранец растлил ребенка. В тот же день родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы. После задержания злоумышленника посадили под арест.



Приговор суда девять лет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.