Гастролер из Пудожского района украл велосипед у жителя Петрозаводска

Молодой человек добрался на краденом транспорте до Бесовца, где решил бросить велосипед, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже велосипеда обратилась жительница поселка Чална. Ущерб составил 6 650 рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. По версии полиции, к краже велосипеда оказался причастен ранее судимый житель Пудожского района, 2005 года рождения. Молодой человек гостил у родственников и решил съездить в Петрозаводск.



Его внимание привлек велосипед, который стоял у подъезда и не был пристегнут противоугонным тросом. Подозреваемый похитил двухколесный транспорт и добрался на нем до поселка Бесовец. Там он бросил велосипед и продолжил путь другим способом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Велосипед вернули владельцу, сообщили в МВД Карелии.