Гастролер ограбил магазин автозапчастей в райцентре Карелии

Житель Кондопоги совершил кражу на 12,5 тысяч рублей в магазине автозапчастей в Медвежьегорске.

В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов, торгующем автозапчастями, открыто похищены 4 компрессора общей стоимостью 12 500 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. В их объектив попал неизвестный мужчина, который взял с витрины инструмент и побежал к выходу. Вслед за ним направились работники торговой точки. Однако попытки догнать мужчину успехом не увенчались.

Полицейские выяснили, что к грабежу причастен 31-летний ранее судимый житель Кондопоги, и задержали его. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в Медвежьегорске был проездом, когда возвращался из Сегежи в Петрозаводск. В магазин он зашёл в корыстных целях. Затем, прибыв в карельскую столицу, похищенное продал. А вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Установлена причастность мужчины к ещё одному преступлению, совершённому на территории района, — к краже.

Ранее сообщалось, житель Карелии ограбил односельчанина, выхватив у того сахар.