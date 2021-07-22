Гастролер в глубинке Карелии сбывал фальшивые деньги

В Карелии осужден житель Псковской области за хранение в целях сбыта и сбыт поддельных купюр, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Лахденпохский районный суд осудил жителя Псковской области за хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских купюр.

Судом установлено, что житель Псковской области 12 ноября 2020 года, приехав из Санкт-Петербурга в Лахденпохью, в двух продуктовых магазинах расплатился за приобретенный товар заведомо поддельными купюрами номиналом 5000 рублей.

Полученными от реализации поддельных денег товарами и сдачей он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

С учётом полного признания своей вины, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил гастролеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных обязанностей.