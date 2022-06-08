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Гастролеры в Петрозаводске ограбили вахтовика из района Карелии, но далеко не ушли

Новости. Криминал
10:34, 09 Июня 2022
фото: © lori.ru

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Трое мужчин из разных городов встретились в Петрозаводске и стали участниками криминальной истории, сообщили в МВД Карелии.

Криминальная история развернулась в Петрозаводске в начале июня. Олончанин, работник-вахтовик, ехал на смену с пересадкой в Петрозаводске. Чтобы скоротать время, он решил употребить алкоголь. Компанию ему составили жители Костомукши и Суоярвского района, которые также ненадолго остановились в карельской столице.

Под вечер, когда олончанин собрался в дорогу, новые знакомые предложили продолжить застолье. Тот не согласился. Зная, что на банковском счёте вахтовика есть деньги, мужчины ударили его и похитили телефон, банковскую карту. Затем они убежали, но, испугавшись, что их сразу найдут, вернули гаджет потерпевшему.

Вахтовик пришёл в себя и отправился следом за обидчиками. Встретил их на выходе из магазина с покупками, потребовал вернуть карту. Те разбежались в разные стороны. Олончанин стал преследовать того из них, кто похитил карту. При этом, в погоне за обидчиком, успел несколько раз позвонить в полицию.

Пострадавший оказался быстрее новых знакомых, смог вернуть банковскую карту, и даже простил обоих недоброжелателей. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции в подробностях установили все обстоятельства произошедшего.
Впоследствии личности скрывшихся подозреваемых 36 и 34 лет установили сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело возбуждено о грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с причинением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

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