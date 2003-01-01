Гастролирующий в Карелии цирк с обезьянами оштрафовали за отсутствие лицензии

Петербургский цирк с обезьянами, который выступал в августе в Пудоже, не имел лицензии на содержание и использование животных.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в августе в Пудоже выступил цирк без лицензии и документов на животных. Ведомство выявило это во время проверки.

— Было установлено, что цирк провел выступление с участием животных (дикобраз, собаки, питон, обезьяна, свинья). Лицензия на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в цирке у организации отсутствовала, — сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

В реестре организаций, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, — ФГИС «Цербер» — цирк не зарегистрирован, животные ввезены в республику без ветеринарных сопроводительных документов. То есть не ясно происхождение, клиническое здоровье животных и благополучны ли, с точки зрения возможных эпидемий, территории, откуда они были привезены.

Цирку назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, а также выдано представление об устранении нарушений.