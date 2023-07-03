Гастрономический фестиваль изменит схему движения в центре Петрозаводска

В конце недели схема движения транспорта изменится в центральном районе карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во время гастрономического фестиваля «Кухня народов Карелии» запретят остановку на участке улицы Еремеева от улицы Куйбышева в направлении Онежского озера и на Набережном проспекте, от Левашовского бульвара до проспекта Ленина.



Ограничения будут действовать с 19.00 7 июля до 23.00 8 июля.



Выезд на улицу Еремеева со стороны Куйбышева будет запрещен с 09.00 до 23.00 8 июля. Действующие дорожные знаки временно закроют. Также запрет на остановку введут с 19.00 6 июля до 13.00 7 июля для установки ларьков и палаток - на участке Набережного проспекта в районе Святнаволоцкой площади (напротив памятника Отто Куусинену).







На гастрономическом фестивале свои продукты представят карельские рестораны, фермеры и мастера традиционной кухни. Организаторы из центра «Мой бизнес» запланировали состязания на лучшую калитку и самый вкусный соус.



Жители также смогут попробовать карельские рыбники и выбрать лучшие кофейные и чайные напитки на основе местных трав и ягод. В зоне фуд-корта будут работать павильоны, оформленные в едином стиле. Еду в них приготовят на печах и с помощью электричества.