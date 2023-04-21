Гастрономический фестиваль «Кухня народов Карелии» перенесли из-за погоды

О дате проведения фестиваля в Минэке Карелии сообщат в самое ближайшее время.

По информации МЧС, 8 июля местами по центральным и южным районам Карелии ожидается сильный дождь, днем в отдельных районах грозы, усиление северо-западного ветра.



В связи с этим проведение гастрономического фестиваля «Кухня народов Карелии», запланированного на 8 июля, переносится на дату с более благоприятными погодными условиями.



О дате его проведения сообщат в ближайшие дни.