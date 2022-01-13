Гаультерию, салат и муку отобрали у жителей Карелии на границе в новогодние праздники

Три нарушения фитосанитарного законодательства были выявлены в МАПП «Вяртсиля» в период новогодних каникул, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора

Так, 5 января жительница Суоярвского района пересекала границу в МАПП «Вяртсиля» и перевозила в ручной клади три горшечных растения – гаультерию. При этом горшечные растения можно ввозить только при наличии фитосанитарного сертификата, а такого документа у женщины не было.

Спустя 3 дняжительница Сортавалы, возвращаясь домой из Финляндии, была остановлена с другим горшечным растением – листовым салатом в торфяном субстрате. Фитосанитарного сертификата на растение путешественница также не имела.

Цветы и салат вернули в Финляндию.

А 7 января жительница Петрозаводска, возвращалась в Россию, везла с собой ржаную муку весом в 18,6 кг. Без сопровождения фитосанитарным сертификатом такую продукцию можно ввозить только в количестве не более 5 кг, а соответствующего документа владелица муки не имела, напомнили в Россельхознадзоре. В результате излишки владелица возвратила на сопредельную территорию.

В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителей ждет штраф.

Ранее петербуржца с розой не пустили в Карелию — мужчина отвез растение в Финляндию.