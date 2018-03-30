Гаврилов отправится под суд за вандализм во время предвыборной кампании

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением").

Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания.

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги исписали стены зданий вблизи избирательных изображениями и надписи, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям.

"Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.