Гаврилова решили переизбрать секретарем регионального отделения СР в Карелии

Президиума центрального совета "Справедливой России" решил переизбрать на должность секретаря регионального отделения бывшего зампредседателя парламента Карелии Алексея Гаврилова, которого судят за вандализм по мотивам политической ненависти.

Заседание президиума партии состоялось в Москве 22 ноября. Партия рекомендовала кандидатуру Алексея Гаврилова для избрания на должность секретаря бюро совета регионального отделения партии в Карелии. Отметим, что аналогичную должность он занимает и сейчас.

Отметим, что Гаврилов обвиняется по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Дело рассматривается в мировом суде.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания. В частности, Валентину Пивненко и Дмитрия Макеева оскорбили надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям.

Виновным он себя не считает.