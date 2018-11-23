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Новости. Общество
08:20, 23 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Гаврилова решили переизбрать секретарем регионального отделения СР в Карелии

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Президиума центрального совета "Справедливой России" решил переизбрать на должность секретаря регионального отделения бывшего зампредседателя парламента Карелии Алексея Гаврилова, которого судят за вандализм по мотивам политической ненависти.

Заседание президиума партии состоялось в Москве 22 ноября. Партия рекомендовала кандидатуру Алексея Гаврилова для избрания на должность секретаря бюро совета регионального отделения партии в Карелии. Отметим, что аналогичную должность он занимает и сейчас.

Отметим, что Гаврилов обвиняется по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Дело рассматривается в мировом суде.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания. В частности, Валентину Пивненко и Дмитрия Макеева оскорбили надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям.
Виновным он себя не считает.

 

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