Гаврилова решили переизбрать секретарем регионального отделения СР в Карелии

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Президиума центрального совета "Справедливой России" решил переизбрать на должность секретаря регионального отделения бывшего зампредседателя парламента Карелии Алексея Гаврилова, которого судят за вандализм по мотивам политической ненависти.
Заседание президиума партии состоялось в Москве 22 ноября. Партия рекомендовала кандидатуру Алексея Гаврилова для избрания на должность секретаря бюро совета регионального отделения партии в Карелии. Отметим, что аналогичную должность он занимает и сейчас.
Отметим, что Гаврилов обвиняется по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением"). Дело рассматривается в мировом суде.
По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания. В частности, Валентину Пивненко и Дмитрия Макеева оскорбили надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".
Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.
Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям.
Виновным он себя не считает.
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