Газ вернулся в дома жителей одного из районов Петрозаводска

Специалисты Карелгаз устранили аварию на Голиковке в Петрозаводске.

Специалисты Карелгаз устранили аварию на сетях в районе Голиковки в Петрозаводске, рассказали в Минстрое Карелии.

Так, возобновлена подача газа в дома жителей Петрозаводска на улицах Лесная, 17а ( 66 квартир), Мерецкова,18 ( 8 квартир), Мерецкова, 22 (98 квартир), проспект Невского, 73 (54 квартиры),проспект Комсомольский, 7 ( 31 квартира).

Идет наладка подачи газа в квартиры, сообщили в Минстрое Карелии.