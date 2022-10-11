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Газлайтинг, рейд и олигарх: названы главные слова 2022 года по версии вебстерского словаря

Новости. Общество
00:10, 01 Декабря 2022
фото: © Сноб

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Американский толковый Merriam-Webster назвал «газлайтинг» главным словом 2022 года.

«Газлайтинг» занял первое место по числу поисковых запросов на сайте толкового словаря Merriam-Webster, пишет издание Сноб. Издатель словаря отметил, что за 12 месяцев поисковый трафик этого слова вырос на 1 740%. Merriam-Webster дает газлайтингу такое определение: «Действие или практика грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для собственной выгоды».

Помимо «газлайтинга» издатели Merriam-Webster составили список слов, которые в 2022 году искали в словаре чаще других.

Прошлой осенью в Южной Африке выявили неизвестный подвид коронавируса. Он в 70 раз быстрее предыдущих штаммов развивается в тканях бронхов и имеет более высокую заразность.

Новый штамм назвали омикроном — по 15-й букве греческого алфавита. За несколько месяцев он распространился по всему миру, и в конце января 2022 количество ежедневно заболевших в мире превышало 3,5 миллиона человек.

Из-за активного и повсеместного распространения штамма запрос слова «омикрон» стал одним из самых популярных в словаре Merriam-Webster.

В феврале этого года против политиков и чиновников из России стали применять персональные санкции. Ограничения в том числе коснулись владельцев крупных предприятий: им запретили въезд в некоторые страны и заморозили активы.

Вместе с новостями о санкциях в англоязычное пространство пришло слово «олигарх», значение которого было понятно не всем читателям.

Merriam-Webster дает такое толкование: «Человек, который путем частного приобретения государственных активов накопил большое богатство, хранящееся в том числе на зарубежных счетах». К концу 2022 года слово «олигарх» попало в число самых частотных на сайте американского словаря.

В августе в поместье Дональда Трампа прошел обыск по статьям о незаконном использовании секретных документов. Сотрудники ФБР изъяли 11 ящиков бумаг, которые бывший президент США должен был сдать в государственный архив.

Самого Трампа в резиденции во Флориде, где проходил обыск, не было — политик находился в Нью-Йорке.

Дональд Трамп призвал опубликовать ордер Минюста в открытом доступе, а сам обыск назвал рейдом. Новости об этом событии в резиденции Трампа попали на первые полосы новостных изданий, а слово «рейд» стало одним из наиболее популярных запросов.

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