Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

На трассе «Фонтаны» подготовлена просека под прокладку газопровода.

На трассе «Фонтаны» вовсю продолжается зимний фестиваль. Те, кто едут на лыжах или идут пешком, видят лесную полосу, полностью освобожденную от деревьев. Как пояснили организаторы, просеку готовят под строительство газопровода на Кукковку.

Разрешение на эти работы строители получили еще 2 года назад, но исполнение затянулось. В Декабре шли рубки. Подрядчик даже повредил освещение на трассе. Когда начнется сама прокладка газопровода, пока неясно. Но обещают, что делать это будут не в разгар лыжного сезона, а летом.

Работы ведутся согласно с генпланом города. Напомним, в будущем по трассе пройдет и дорога.