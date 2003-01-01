РЕКЛАМА
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

21:01

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

20:01

Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

18:31

Температуру на 10 градусов ниже нормы обещают в Карелии в ближайшие дни

18:02

Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше

17:32

Местами до -29°С: вторник в Карелии обещает быть морозным и без осадков

17:01

В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09

Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

22:46

Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

21:39

Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

19:18

Снег, гололёд и морозы до -25°С: какая погода ожидается в Карелии 5 января

17:42

Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

16:01

По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

15:30

Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

14:49

100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

13:36

Волчья Луна взошла в небе над Россией

12:49

«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

10:58

Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

09:42

41-летний уроженец Кемского района Антон Швыдов погиб на СВО

09:03

Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

08:32

Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

01:17

В России изобрели вакцину от меланомы

00:14
Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»
Сегодня 18:31 Общество
На трассе «Фонтаны» подготовлена просека под прокладку газопровода.

фото: © Столица на Онего

На трассе «Фонтаны» вовсю продолжается зимний фестиваль. Те, кто едут на лыжах или идут пешком, видят лесную полосу, полностью освобожденную от деревьев. Как пояснили организаторы, просеку готовят под строительство газопровода на Кукковку.

Разрешение на эти работы строители получили еще 2 года назад, но исполнение затянулось. В Декабре шли рубки. Подрядчик даже повредил освещение на трассе. Когда начнется сама прокладка газопровода, пока неясно. Но обещают, что делать это будут не в разгар лыжного сезона, а летом.

Работы ведутся согласно с генпланом города. Напомним, в будущем по трассе пройдет и дорога.

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды
Сегодня, 20:01 Происшествия
Температуру на 10 градусов ниже нормы обещают в Карелии в ближайшие дни
Сегодня, 18:02 Погода
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
Сегодня, 17:32 Общество
Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа
Сегодня, 15:31 Наука
