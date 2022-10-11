Корзины с морошкой и малиной стали добычей дачного вора в Карелии

К дачной краже в Медвежьегорском районе оказался причастен ранее судимый мужчина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 83-летнего мужчины. Он сообщил, что в его дачный дом проник неизвестный и украл вещи на сумму более пяти тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина пришел поработать на своем участке и обнаружил, что на веранде разбито окно. Из кухни пропала газовая плитка, кроме того, на месте не оказалось двух корзин с морошкой и малиной.

Полицейские нашли подозреваемого, ранее судимого 39-летнего жителя этого же поселка. Он во всем признался и рассказал, что в дом проник ночью.



Ягоды он продал на вокзале, а плитку забрал себе и планировал использовать в хозяйстве. Ее изъяли, чтобы вернуть владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.