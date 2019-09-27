Газовое моторное топливо в Карелии дорожает быстрее бензина

Стоимость моторного топлива для автомобилей, работающих на газе, в Карелии за 8 месяцев 2019 года выросла на 4,8%.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-август 2019 года.

Как обстоят дела с ценами на дизельное топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".