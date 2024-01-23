Газовщики оставят без воды жилые дома и детсады в Питкяранте

Водоснабжение отключат по причине подключения зданий к газораспределительной станции.
Как сообщили власти Питкярантского округа, 25 января, с 09.30 до 13.00, городской водопровод будут подключать к газораспределительной станции.
Из-за этого воду отключат в домах по адресам: улица Парковая, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Горького, №№ 36, 38, 40; ЦРБ; МФЦ; «восточный поселок»; детские сады «Сказка» и «Ромашка»; улица Победы, №№ 10, 11.
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