Газовую котельную хотят построить в Марциальных водах к сентябрю 2019 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание по вопросам развития санатория "Марциальные воды", сообщили в пресс-службе правительства республики.

Одним из главных вопросов обсуждения стала тема улучшения инфраструктуры санатория и внедрение энергосберегающих технологий. Прежде всего, речь идет об организации уличного освещения и строительстве котельной на природном газе, которая будет обогревать не только строения санатория, но и весь поселок, где расположен курорт.

В частности, из-за корректировки проектно-сметной документации на строительство газовой котельной принято решение о ее передаче от профсоюзной организации в собственность республики. После внесения необходимых изменений пакет документов будет направлен для получения федерального софинансирования на строительство котельной, отметили в пресс-службе.

"Артур Парфенчиков поставил конкретную задачу: газовая котельная должна появиться в Марциальных Водах к 1 сентября 2019 года", - сказали в пресс-службе правительства Карелии.

В 2019 году первый российский курорт "Марциальные воды", который был основан Петром I, отметит свое 300-летие.