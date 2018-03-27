Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:20, 27 Марта 2018

Газовую котельную хотят построить в Марциальных водах к сентябрю 2019 года

По теме

В "Северной" во время пресс-конференции Юрия Дмитриева сработала пожарная сигнализация
27.03.18 11:35
Мэрия Петрозаводска рассказала, как вести себя при экстренных ситуациях в торговых центрах
27.03.18 11:27
Судья Носова начнет оглашать приговор Дмитриеву 3 апреля
27.03.18 11:12
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание по вопросам развития санатория "Марциальные воды", сообщили в пресс-службе правительства республики.

Одним из главных вопросов обсуждения стала тема улучшения инфраструктуры санатория и внедрение энергосберегающих технологий. Прежде всего, речь идет об организации уличного освещения и строительстве котельной на природном газе, которая будет обогревать не только строения санатория, но и весь поселок, где расположен курорт.

В частности, из-за корректировки проектно-сметной документации на строительство газовой котельной принято решение о ее передаче от профсоюзной организации в собственность республики. После внесения необходимых изменений пакет документов будет направлен для получения федерального софинансирования на строительство котельной, отметили в пресс-службе.

"Артур Парфенчиков поставил конкретную задачу: газовая котельная должна появиться в Марциальных Водах к 1 сентября 2019 года", - сказали в пресс-службе правительства Карелии.

В 2019 году первый российский курорт "Марциальные воды", который был основан Петром I, отметит свое 300-летие.

По теме

В "Северной" во время пресс-конференции Юрия Дмитриева сработала пожарная сигнализация
27.03.18 11:35
Мэрия Петрозаводска рассказала, как вести себя при экстренных ситуациях в торговых центрах
27.03.18 11:27
Судья Носова начнет оглашать приговор Дмитриеву 3 апреля
27.03.18 11:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-03-27 10:26:24
и чтоб работала на газиках от минералки!
однозначно
2018-03-27 10:06:16
Директором назначат Пашу Сандберга.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 93
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-Онего
26.03.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»