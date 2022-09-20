Газовые заправки стали закрываться в России

В России начали закрываться газовые заправки из-за отсутствия спроса.

Газовые заправки (АГНКС) в России начали закрываться во всех субъектах страны, сообщили «Известиям» три источника в отрасли 22 сентября.

Представители бизнеса отмечают: причина в том, что строительство таких заправок субсидируется государством, а спрос на метановое топливо всё еще невелик. Из 50 млн авто в стране переведены на газ всего 2–3%.

«Закрытие АГНКС происходит, хоть это и не массовое явление. К сожалению, сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива. В результате объект могут демонтировать после получения субсидии», — сказал «Известиям» исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин.

По данным сайта agnks.ru, в апреле 2021 года в России было 650 газовых заправок, а сейчас их число снизилось до 632. Более 60% объектов принадлежат «Газпрому», остальные 40% могут закрыться, если не найдут достаточного спроса среди потребителей, поделился мнением зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

«По экспертным оценкам, „замороженных“ станций в России вряд ли более двух десятков, но при их числе менее чем 700 единиц — это очень плохой сигнал. На общем фоне роста потребления газомоторного топлива на 20–25% четвертый год подряд таких явлений быть не должно», — считает президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов.

Последние случаи закрытия зафиксированы в Московской области и Поволжье, сказал источник в отрасли, не назвав их точное местоположение.