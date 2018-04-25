"Газпром" вложит в газификацию Карелии 1,45 млрд рублей

В 2018 году ПАО "Газпром" направит на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей.

Как пишет Финам, "Газпром" планирует построить в Карелии четыре газопровода, говорится в сообщении компании. В частности, речь идет о строительстве газопровода-отвода и газораспределительной станции "Питкяранта", а также трех межпоселковых газопроводов от нее.

"Это позволит подать сетевой газ в г. Питкяранта, п. Импилахти, д. Койриноя, д. Леппясита, д. Ряймяля, п. Салми, д. Сумериа и д. Ууксу", - уточняется в заявлении газовой компании.

Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода "Волхов - Сегежа - Костомукша" и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах. В 2018 году компания направит на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей.

В 2007-2017 годах "Газпром" инвестировал в газификацию Карелии 9,6 млрд рублей, построено 13 газопроводов протяженностью 377,4 км, в том числе три из них - в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6,8%.