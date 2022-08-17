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Где находится Армстронговский сквер и Аллея Согласия в Петрозаводске?

Новости. Общество
08:40, 18 Августа 2022
фото: Столица на Онего

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Многие жители столицы Карелии, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.

Когда власти Петрозаводска отчитываются о благоустройстве общественных территорий, большинство горожан не всегда представляют, о каком конкретном парке или сквере идет речь. Названия объектов, которые должны стать частью комфортной городской среды, людям неизвестны.  Хотя новая редакция Перечня элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры столицы Карелии была принята еще в прошлом году. В нее вошли более 3700 наименований с описанием расположения адресов объектов. Оказывается, в Соломенном есть парк Мыс Армстронга и Армстронговский сквер, в районе Октябрьского проспекта создан Вечерний сквер, а рядом с улицей Пирогова разбит Канский парк. Жители комплекса «Город Солнца» посадили Аллею желаний, а на Ключевой, вдоль улицы Петрова, располагается Счастливый сквер. Чтобы погулять по парку Цыганская горка нужно отправиться на Старую Кукковку, а для изучения парка Каменный ручей придется добираться до Вознесенского шоссе за Сайнаволок.

Какие рекреационные зоны с интересными названиями находятся в центре города, и как они выглядят читайте здесь.

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