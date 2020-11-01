Где в Карелии есть свободные земли для сельского хозяйства, можно узнать из базы данных

Все желающие заниматься сельским хозяйством в Карелии получат доступ к базе данных о наличии свободных земельных участков.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская на совещании с сельхозпроизводителями, которое провел в режиме видеоконференцсвязи глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам Свидской, физические или юридические лица смогут посмотреть в администрации того или иного поселения базу данных о наличии свободных земельных участков, узнать о возможностях их использования.

Сейчас местные власти завершили инвентаризацию земель сельхозназначения, чтобы выявить свободные участки.

Когда база данных будет доступна для ознакомления, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".