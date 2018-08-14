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Новости. Общество
14:00, 14 Августа 2018

Где в Петрозаводске принимают отработанные батарейки

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В карельской столице отработанные батарейки можно отнести в магазин "Кей", в районах республики сбор этих отходов, несмотря на их опасность, не организован.

Это следует из ответа Минприроды на запрос "Столицы на Онего".

Ранее стало известно, что в холле администрации Петрозаводска больше нет контейнера, куда любой желающий мог отнести использованные батарейки. Эта новость взволновала многих горожан, ведь согласно некоторым данным, одна выброшенная в мусорное ведро батарейка загрязняет 20 кв.м. земли.

"Столица на Онего" поинтересовалась в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, куда теперь можно отнести использованные батарейки. 

"В настоящее время сбор отработанных батареек в г.Петрозаводске организован в магазине "Кей" (ул.Красноармейская, 25). Сбор батареек осуществляется в торговом зале магазина (второй этаж), где установлен специальный контейнер, куда любой житель может принести и оставить свои отработанные батарейки. В дальнейшем собранные батарейки передаются на утилизацию в ООО "Экологическое предприятие "Меркурий" (г.Санкт-Петербург)", - сообщается в ответе на наш запрос, подписанном и.о. министра природных ресурсов и экологии Ольгой Багаевой.  

А вот жителям районов Карелии, судя по информации Минприроды, батарейки приходится выбрасывать вместе с остальным мусором.

"Сбор отработанных батареек в муниципальных районах Карелии не организован. Вопрос раздельного сбора отходов, в том числе отработанных батареек, находится в стадии проработки с участием регионального оператора "Автоспецтранс", органов местного управления, управляющих компаний и специализированных организаций по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов", - сообщили в ведомстве.

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