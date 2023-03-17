Где в Петрозаводске провести выходные культурно

«Фактор News» представил культурную афишу столицы Карелии на 17–23 марта.

Пятница в Петрозаводске началась со спектакля «Железо» (16+) в Театре кукол Карелии, развлекательно-интеллектуальной игры МОЗГ GO ON (16+) в Арт-пространстве «Дом Культуры» и День Святого Патрика в Грине (18+). А впереди у горожан Вечеринка французской электронщины (18+), День открытых дверей в Детском музейном центре «Кижи» (6+), концерте «О любви, о воле и казачьей доле» (6+), концерте синт-поп группы «Радиозавод» (16+) и т.д.

«Фактор News» представил сборник событий культурной жизни с 17 по 23. Марта.