Где в России говорят «едальня», «муляка» и «анадысь»

«Яндекс» составил список интересных диалектных слов пользователей интернета из разных регионов России.

«Яндекс» на основе статей и комментариев на платформе «Яндекс.Дзен» проанализировал лексику, используемую пользователями из разных субъектов РФ, и совместно с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрал самые интересные слова и выражения, характерные только для конкретных регионов. Об этом пишет ТАСС.

Исследование проведено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, оно охватило 11 млрд словоупотреблений. В список вошли слова, «которые в том или ином регионе употребляют минимум в три раза больше пользователей, чем в среднем», говорится в сообщении «Яндекса». Некоторые выражения встречаются сразу в нескольких, обычно соседних, регионах.

Например, в качестве диалектизмов Московского региона зафиксированы «едальня» (заведение общепита), «человейник» (большой многоквартирный дом), «корнер» (торговая точка в большом магазине) и «обплеваться» (испытать или выразить крайнее недовольство). В речи жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, помимо бадлона, парадной и сосули, авторы исследования отметили слова «пухто» (мусорный контейнер), «задвиг» (странность), «больняк» (больничный лист). Последнее характерно также для Воронежской и Мурманской областей.

Согласно результатам исследования, только в Краснодарском крае используют слова «муляка» (жидкая грязь), «подкинуться» (попасться, купиться), только в Новосибирской области — «гаманок» (кошелек), «жутик» (ужас), «отдыхаловка» (дом отдыха, гостиница, поездка на отдых), «султыга» (алкоголь низкого качества), в Приморском крае — «втишь» (тайком), «очкур» (отдаленный район), «кондишка» (кондиционер). На Камчатке медведя называют мишаком.

Слово «шушлайка» (малолитражный автомобиль) используется в основном в Сибири, «отворотка» (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово «темпер» (температура). Слово «абый» используют в качестве уважительного обращения после мужского имени в Башкортостане и Татарстане, в Тульской и Нижегородской областях маршрутное такси, микроавтобус называют автолайном; в Воронежской и Липецкой областях слово «анадысь» используется для замены словосочетания «на днях» или «некоторое время назад».

Аналитики «Яндекса» также выделили слова — региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать догоняшками, салками или ляпками.