Где вы отдыхали этим летом? (ОПРОС)

В конце лета интересуемся у наших читателей, где им удалось отдохнуть.
Сегодня, 25 августа, стартовал осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20 процентов. Это для тех, кто летом не успел отдохнуть.
А так, уже через 5 дней лето заканчивается. У большинства семей с детьми начинается школьная пора. Чиновники возвращаются в свои кабинеты и к сессиям.
Многие уже успели отгулять отпуск, отдохнуть.
"Столица на Онего" интересуется у своих читателей: где вы отдыхали этим летом?
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