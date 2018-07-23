Где за рубежом работают карты "Мир", рассказали в Нацбанке Карелии

В Карелии завершился перевод работников бюджетной сферы на платежные карты "Мир".

По данным Национального банка Карелии, только за первый квартал этого года по картам "Мир" было совершено почти 5 млн операций на сумму более 5,4 млрд рублей.

"На территории России карта "Мир" работает в любой точке, где обслуживают банковские карты. Использовать карту "Мир" за рубежом возможно благодаря кобейджинговым проектам – выпуску совместных карт с международными платежными системами. Банки уже выпускают карты "Мир"-Maestro, "Мир"-JCB и "Мир"-UnionPay. Такие карты работают в России как карты "Мир", а за рубежом принимаются во всей сети международной платежной системы. В скором времени стартует выпуск совместных карт с международной платежной системой AmericanExpress", - пояснили в Нацбанке.

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