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Geely точно знает, каким должен быть семейный кроссовер

Новости. Общество
10:40, 08 Сентября 2022

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Новый Atlas Pro — это идеальный баланс дизайна, технологий, безопасности и комфорта.

Экономит ваш бюджет

На Atlas Pro установлен надежный 3-цилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л, развивающий мощность до 177 л. с. Технология мягкого гибрида улучшает разгонную динамику автомобиля, а также обеспечивает до 15% экономии топлива. Расход в смешанном цикле у Atlas Pro всего 6,8 л на 100 км.

Умен и неприхотлив

Система интеллектуального полного привода 4WD и 4 режима вождения — Eco, Comfort, Sport, Offroad — позволяют эксплуатировать автомобиль в любое время года и в любую погоду, во время семейных путешествий и поездок по бездорожью.

Создает комфорт для всей семьи

В Geely Atlas Pro будет комфортно каждому пассажиру. Автомобиль оснащен климат-контролем, который автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. Хорошая шумоизоляция, регулируемый угол наклона спинки задних сидений и 42-цветная система атмосферной подсветки сделают пребывание в салоне не просто удобным, а позволят почувствовать себя в уютном домашнем кресле.

Дополнит картину мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном и возможностью подключить смартфон, а качественное звучание аудиосистемы с 8 динамиками не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя.

Обеспечивает безопасность

Все новые модели Geely проектируются в соответствии с строгими стандартами безопасности, поэтому кроссовер оснащается целым комплексом систем, которые позволяют водителю сохранять управляемость и высокую устойчивость автомобиля при движении с высокой скоростью, в поворотах, по скользкой дороге или пересеченной местности. Помимо этого, уже в начальных комплектациях Atlas Pro имеет шесть подушек безопасности.

Интеллектуальный круиз-контроль поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля, автоматически ускоряя и замедляя автомобиль вплоть до его полной остановки перед препятствием.

Система автоматического экстренного торможения и функция контроля полосы дополняют активную безопасность, делая Atlas Pro настоящим помощником на дороге.

Мужской характер

Atlas Pro подтянутый и динамичный, с лаконичным профилем, решительный и уверенный в себе. 

Благодаря атлетичным линиям капота, спортивному заднему спойлеру и зеркалам, напоминающим крылья самолета, он выглядит легким и стремительным. А мощные светодиодные фары и фирменная концентрическая решетка радиатора с обновленным монохромным логотипом дополняют мужественный образ. Аскетичный снаружи, роскошный внутри.

В оформлении салона использованы современные, качественные материалы с искусно подобранными текстурами. Обивка сидений из экокожи со вставками «под карбон», удобный подлокотник, высококонтрастный 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, безрамочное салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и беспроводная зарядка — Atlas Pro точно знает, как создать максимально приятную обстановку для водителя и пассажиров.

А самое главное, выбирая Geely Atlas Pro, вы получаете не только технологичный и надежный кроссовер, сопоставимый по качеству с автомобилями высокого класса, но и значительно выигрываете в цене. Так, стоимость кроссовера в К-Моторс начинается от 2 308 990 рублей, а выгода на Atlas Pro составит до 590 000 рублей.

Узнать больше информации о Geely Atlas Pro можно на сайте или по телефону: +7 (8142) 59-33-77.

Ждем вас на тест-драйв в К-Моторс!

https://km-geely.ru/

Реклама / ИНН 1001355865 / ООО КМ СИТИ

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