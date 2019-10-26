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Новости. Общество
16:03, 26 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Гендиректор "Кареллеспрома", получивший 26 млн премии, решил высудить у журналистов 2 млн рублей

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Генеральный директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев направил в городской суд Петрозаводска исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Дегтярев потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и еще миллион с деловой Интернет-газеты "Вести Карелии, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева.

Примечательно и то, что топ-менеджер "Кареллеспрома" стал судиться с лауреатом премии Фонда Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" Светланой Лысенко, когда республиканское правительство продало большую часть государственного пакета акций компании новому собственнику. То есть акционеры "Кареллеспрома", представлявшие интересы правительства, проголосовали за выплату беспрецедентной премии господину Дегтяреву, который был назначен на пост гендиректора с ведома руководства Карелии, незадолго до того, оно решило пустить свои акции с молотка, а генеральный директор холдинга заявил о причиненном ему моральном ущербе после того, как республиканские власти перестали владеть контрольным пакетом.

Подробнее об иске Павла Дегтярева читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-26 17:34:55
Журналюги, блогеры и прочие пустозвоны из категории так называемых интеллектуалов должны отвечать за базар и наказывать их надо рублем. По другому не понимают.
кир
2019-10-26 17:59:28
Новый, так точно. Занести их базу данных, подобную украинской. И увольнять. Пусть в дворники идут.
Гость
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