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Гендиректор нового Центра привлечения инвестиций Карелии рассказал депутатам о первых переговорах в Финляндии

Новости. Экономика
13:40, 11 Февраля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Созданный в январе «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республике Карелия» начал переговоры с первыми иностранными инвесторами на территории Финляндии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике генеральный директор Центра Алексей Раумо.

«Мы продвигаем республику, представляем ее инвестиционный и экономический потенциал в ходе переговоров, в первую очередь, с финскими контрагентами, крупными промышленными предприятиями. Сейчас у нас уже есть 4 контрагента, с которыми мы ведем переговоры. Мы предоставили им информацию о потенциале наших арктических районов, налоговых преференциях и других возможностях региона. Первый вопрос, которые задают контрагенты, какие возможности у нас есть для организации того или иного производство — электроэнергия, рабочая сила и так далее. Это предмет переговоров. Мы работаем в тесном контакте с Корпорацией развития Республики Карелия, Центром поддержки экспорта. Мы будем привлекать инвесторов, а дальше Корпорация развития будет заниматься продвижением проектов на территории республики», — сказал Раумо.

Депутаты пообещали содействие Центру в рамках межпарламентской ассоциации Северо-Запада.

«Мы должны быть максимально открыты, представить потенциал республики на всех доступных площадках, войти в контакт с непосредственными потребителями услуг и товаров наших предприятий за границей. Депутаты в этом направлении активно работают в рамках межпарламентской ассоциации Северо-Запада России. Запланировано три миссии наших парламентариев за границу, и я думаю, что мы можем помочь в работе Центра привлечения инвестиций», — пояснил Леонид Лиминчук.

Комитет принял решение обсудить первые итоги работы Центра осенью 2022 года.

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