Гендиректор регоператора по вывозу мусора в Карелии Дягтярев избавился от приставки и.о

Бывший милиционер и экс-руководитель «Кареллеспрома» Павел Дегтярев назначен гендиректором регоператора по вывозу мусора в республике.

Как стало известно «Столице на Онего», генеральным директором ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) по вывозу мусора в республике назначен неоднозначно прославившийся в регионе бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев, в этой должности получивший баснословную для нашей дотационной республики премию в 26 миллионов рублей.

Совместное решение по ранее исполнявшему обязанности гендиректора КЭО Дегтяреву подписали до недавних пор генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин (в этой должности в ноябре его заменил Алексей Чувиков из Москвы) и руководитель корпорации развития Карелии Евгений Перов.

Напомним, что предшественник Дегтярева в должности гендиректора КЭО Иван Новиков 29 декабря прошлого года был арестован по обвинению в даче 200-тысячной взятки сотруднику Единого информационно-расчетного центра, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

В настоящее время уголовное дело Новикова с 5 сентября рассматривает судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев. А ранее другая судья Наталья Федичева продлила Новикову срок содержания под стражей до 14 февраля 2023 года.

Как ранее мы сообщали, бывший сотрудник Госнаркоконтроля, затем бизнесмен и гендиректор Кареллеспрома Павел Дегтярев 10 января 2020 года был назначен руководителем Управления автомобильных дорог республики, откуда уволился 9 марта этого года.

По информации наших источников в карельском правительстве, не питавший особой любви к работе к дорожной сфере и имеющий хорошие связи во властных структурах республики, Дегтярев уволился из Управтодора, потому что ему пообещали должность руководителя Карельского экологического оператора. Как видим, ему удалось стать главным «мусорщиком» в республике.