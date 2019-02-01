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Новости. Общество
15:38, 01 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Гендиректора фирмы по ремонту дорог ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова хотят арестовать в Петрозаводске

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Городской суд Петрозаводска рассматривает ходатайство об аресте до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова, чья фирма ремонтировала дороги в столице Карелии.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", бизнесмена защищают два адвоката. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Обвиняемый отказался от дачи показаний, зачитал судья Михайлов постановление о привлечении Рыкова в качестве обвиняемого.

По версии следствия, ООО "Ремстройкомплект" подменило пробы асфальта. В октябре 2016 года компания взяла пробы с хороших дорог и предоставила их в лабораторию под видом проб с ремонтируемых участков, к которым имелись претензии. Ущерб городскому бюджету оценили в сумму около 10 млн рублей.

Во время заседания защита просила суд отпустить бизнесмена под домашний арест или залог в 2 млн рублей. В суде залогодатель предъявила пачку купюр 880 тысяч рублей. 

Напомним, в 2016 году на ремонт дорог Петрозаводска было выделено 450 млн рублей.

Аукционы выиграли ООО "Ремстройкомплект" (стоимость контракта 221,9 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 184,7 тыс кв. м., 25 дорог с грунтовым покрытием площадью 54,4 тыс кв. м.) и ООО "ПСК Строитель" (стоимость контракта 222,4 млн рублей; 27 дорог с асфальтобетонным покрытием площадью 179,8 тыс кв. м., 24 дороги с грунтовым покрытием площадью 46 тыс кв. м.).

Ранее мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что после зимы дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей.

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Комментарии

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баян
2019-02-01 16:25:53
А куда смотрели чиновники когда подписывали акты о выполнении? Можно подумать они этого не знали? Все они там мазанные
Неравнодушный
2019-02-01 16:16:06
Неудивительно. Уже на уровне школы у наших людей прекрасно развиты мелкоуголовные наклонности.
бюджет
2019-02-01 16:00:51
Ли ни хрена РСК не делал, делали субподрядчики. А РСК бабло грёб на халяву! До сих пор до конца некоторым работы не оплатил.
Исаак
2019-02-01 15:56:49
Как не читаешь новости, так везде сплошное воровство, что за страну "мы" построили? "Эхо Москвы" высказались по поводу ареста сенатора -вора и его отца,мол все они одна банда?! Так что же творится -то в России?
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