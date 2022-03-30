Гендиректора компании в Карелии оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника

Руководитель предприятия республики взял на работу бывшего госслужащего и попал под статью о коррупции.

Прокуратура Питкярантского района в ходе проверки ООО «РК-Гранд» обнаружила нарушение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что директор общества, приняв в марте 2021 года на работу бывшего муниципального служащего, не направил в 10-дневный срок работодателю по последнему месту его службы уведомление о заключении с ним трудового договора. Необходимое уведомление было направлено спустя более 11 месяцев с момента оформления трудовых отношений, сообщили в прокуратуре Карелии.

В этой связи ведомство в отношении генерального директора компании вынесло постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, материалы были направлены в суд.

В результате директор получил штраф в размере 20 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, в Карелии резко выросло количество выявленных коррупционных преступлений