Гендиректора турфирмы в Карелии будут судить за растрату полумиллиона рублей

Руководитель фирмы получил на развитие бизнеса в Медвежьегорском районе 500 тысяч рублей, но потратил на личные нужды, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора турфирмы. Мужчину обвиняют в крупной растрате.

По версии следствия, гендиректор частной фирмы, которая занимается размещением туристов, получил в администрации Медвежьегорского района грант в 500 тысяч рублей.



Деньги ему выделили в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства.



Руководитель присвоил деньги себе и потратил на собственные нужды. Уголовное дело направлено в суд. Ему гроизт до шести лет лишения свободы.