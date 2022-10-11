Генерального директора строительной компании «Век» наградили Почетным знаком Минстроя РФ

За профессионализм, трудолюбие и верность профессии Евгений Максович ВоскобойникоВ отмечен Почетным знаком

Почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за профессионализм, трудолюбие и верность профессии отмечен Евгений Максович ВОСКОБОЙНИКОВ, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век».

Более 40 лет Е. М. Воскобойников является бессменным руководителем «Века». Такое высокое признание говорит о том, что компания стабильно идёт по пути роста и развития, а безупречная репутация, комфорт и качество по-прежнему остаются визитными карточками нашей строительной компании.