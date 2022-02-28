Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге отменил визит в Карелию

Визит делегации Генерального консульства Финляндии в Петрозаводск отменяется по непредвиденным причинам.

Визит делегации Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге во главе с генконсулом госпожой Саннамаарией Ванамо в Республику Карелия, намеченные на 9–11 марта, отменяется по непредвиденным причинам. Об этом сообщил консул Финляндии в Петрозаводске господин Йоханнес Пуукки.

«Делегация Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге была бы рада посетить Республику Карелия, но Вы несомненно понимаете, что нынешняя ситуация этого не позволяет. От имени Генерального консула Финляндии Саннамаарии Ванамо и от себя лично консул Йоханнес Пуукки желает Вам, Вашим близким и коллегам сил в предстоящие дни, недели и месяцы. Мы знаем, что многие хотели бы вернуться на путь мира. Это единственно правильный путь, и ради него мы и будем продолжать работать», — говорится в сообщении финского консульства в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, премьер-министр Финляндии выступила против дискриминации русских, живущих в этой стране.