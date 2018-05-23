Геннадий Боднарчук: Петрозаводску нужна программа ремонта межквартальных проездов

Спикер Петросовета проверил, как проходит благоустройство дворов карельской столицы, и пообещал инициировать расширение спектра работ по обустройству придомовых территорий.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проинспектировали двор дома № 11 по улице Пограничной, где проходят работы по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда".

Подрядчик – управляющая организация "КЭСКО" - уже залил новый асфальт и организовал во дворе автомобильную парковку. В ближайшее время на придомовой территории также появятся спортивная площадка и шлагбаум, благодаря которому парковкой смогут пользоваться только жильцы дома.

По словам представителей ТСЖ, в целом обустройство двора будет стоить около 1 миллиона 170 тысяч рублей. При этом сами жильцы на условиях софинансирования заплатят по 800 рублей с квартиры: эту сумму растянут на два месяца и включат в квитанции по квартплате. Управляющая организация получит деньги от жильцов и от городской администрации только после выполнения и приемки работ.

"В этом дворе мы видим хороший пример взаимодействия жильцов дома, администрации города и управляющей компании, - подвел итоги визита Геннадий Боднарчук. – Работает федеральная программа, благоустраиваются дворы. Но это не снимает другую проблему, которая также появляется в Петрозаводске: состояние межквартальных проездов, которые не попадают в федеральную программу и в программы ремонта городских дорог".

Боднарчук заявил, что в ближайшее время Петросовет совместно с городской администрацией примет решение о начале дефектовки (установлении дефектов) межквартальных проездов. После этого, говорит спикер горсовета, начнется разработка программы дополнительного финансирования этого вида работ: здесь городу потребуется содействие республиканских и федеральных властей.

Напомним, в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2018 году будут благоустроены 16 дворов карельской столицы. На эти цели в городском бюджете заложено 25 миллионов рублей.