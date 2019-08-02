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Новости. Общество
17:25, 02 Августа 2019

Геннадий Боднарчук проверил, как в Петрозаводске реализуется проект "Комфортная городская среда"

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Геннадий Боднарчук призвал горожан подключиться к контролю за качеством выполнения работ по проекту "Комфортная городская среда".

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук и глава карельской столицы Ирина Мирошник посетили двор у дома №3 по улице Правды, отремонтированный в рамках приоритетного партийного проекта "Комфортная городская среда".

Придомовая территория попала в адресную программу проекта этого года. В рамках муниципального контракта подрядная организация ООО "Благоустройство" выполнила асфальтирование территории и устройство автопарковки, установила ограждения вокруг детской площадки, освещение, урны и скамейки, произвела ремонт приямков для отвода сточных вод. Общая стоимость работ составила порядка одного миллиона рублей, из них 20% – средства собственников жилья, остальное – субсидия из федерального бюджета.

Добавим, что всего в этом году в рамках приоритетного партийного проекта "Комфортная городская среда" до 1 октября предусмотрено благоустройство 35 дворов карельской столицы.

В ходе выездного заседания председатель Петросовета, секретарь петрозаводского отделения партии "Единая Россия" Геннадий Боднарчук напомнил, что со стороны депутатского корпуса и городской администрации ведется постоянный контроль за реализацией проекта, а также призвал активных жителей не оставаться в стороне и присоединиться к этой работе, а в случае выявления недостатков в работе подрядчиков, оперативно сообщать о них в городской совет и комитет ЖКХ Петрозаводска.

"Сегодня в разных районах Петрозаводска воплощается в жизнь приоритетный партийный проект "Комфортная городская среда" - ремонтируются и благоустраиваются десятки дворов, общественные городские территории. При таком масштабном объеме работ необходим жесткий и внимательный контроль, как со стороны депутатов и администрации, так и самих граждан. Призываю петрозаводчан, во дворах которых ведутся ремонты, подключиться и в случае обнаружения каких-либо недостатков направлять свои заявления и обращения в Петросовет и комитет ЖКХ. На все обращения будем остро реагировать, выезжать на место и при выявлении недочетов требовать с подрядчика устранить все замечания", - подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также сообщил, что в адрес депутатского корпуса уже поступили несколько соответствующих обращений от населения. Одно из них было связано с ошибками при асфальтировании одной из дворовых территорий. Благодаря оперативному вмешательству депутатов и специалистов администрации подрядчик своевременно устранил все недочеты, что позволило исполнить все контрактные обязательства качественно и в срок.

- Важно выявить и предотвратить недоработки на этапе ремонта, чем устранять и переделывать после окончания работ. Поэтому просим горожан со своей стороны присоединиться к народному контролю. Только совместными усилиями мы сможем привести наш город в порядок, - отметил Геннадий Боднарчук.

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