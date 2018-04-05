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Новости. Политика
17:13, 05 Апреля 2018

Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

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Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук высказал свою точку зрения о вынесенном приговоре историку Дмитриеву, ранее обвиненному в педофилии.

Суд оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Петрозаводский городской суд оправдал карельского историка Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, и о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Государственное обвинение просило приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Исход судебного процесса прокомментировал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"Петрозаводский суд вынес приговор Юрию Дмитриеву. Казалось бы, в этом скандальном деле поставлена точка. Человек, обвиненный в преступлении против ребенка, перипетии которого обсуждала не только наша республика, но и вся страна, был признан невиновным. И вроде бы обсуждать тут больше нечего. Суд сказал свое слово - дело закрыто.

Но, на мой взгляд, приговор суда поставил в конце этого дела не точку, а скорее многоточие, потому что ряд острых и непростых вопросов сегодня так и остались без ответов.

Вы знаете, я уже не первый год представляю интересы петрозаводчан в городском Совете. Мне приходится часто общаться с избирателями по самым разным, порой очень непростым, вопросам. Этот опыт научил меня тому, что сильные люди, люди с активной жизненной позицией, всегда своего добьются. А те немногие, кто относится к числу самых незащищенных, те, кому наша помощь нужна сильнее прочих, зачастую просто не имеют возможности попросить нас о поддержке. Чем человек слабее, чем тише его голос, тем ему труднее обратить на себя внимание, тем сложнее получить хоть какую-то помощь. И это касается взрослых, а что уж говорить о детях, которые могут просто не понимать, что им нужна помощь, что есть люди, которые придут им на выручку.

И в деле Дмитриева такой ребенок есть. Но наша общественность как-то легко забыла, кто главный пострадавший в этом деле и чьи интересы надо было бы защищать в первую очередь.

На самом деле, мне понятно, почему многие видные деятели встали на защиту Юрия Дмитриева. Тут сработал принцип разделения на "своих" и "чужих". Для либеральных сил Юрий Дмитриев стал своеобразным символом борьбы с системой и на каком-то этапе уголовное дело превратилось в политическое.

Я не сомневаюсь, что есть люди, которые искренне верили в злонамеренность следствия и не верили в его непредвзятость. Мне это понятно, но мне непонятно, почему "общественность", встав на защиту взрослого человека, забыла о ребенке. Получается, что если ты не "жертва режима", то нашей "общественности" твои проблемы не интересны?

К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал.

Но задайте себе всего несколько вопросов, которые после оглашения приговора не дают покоя мне.

А вы или ваши знакомые делаете снимки своих родных дочерей год за годом без одежды? А вы готовы к тому, что после оправдательного приговора у Дмитриева появится возможность воссоединиться с приемной дочкой? Вы уверены, что ребенок окажется в безопасности и его детство не будет разрушено?

И последний вопрос. Если честно, после всего что вы узнали, вы бы доверили своего ребенка попечению человека, которого петрозаводский суд сегодня полностью оправдал?".

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Комментарии

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насмешница
2018-04-05 18:51:34
В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде
кир
2018-04-05 18:45:33
Это тактических ход перед бешеным я яростным сопротивлением Улицких, Познеров и всего педофильского сообщества на иностранные деньги. Боднарчук Геннадий прав - о ребенке не подумали. Но ещё не вечер. Дмитриев получит всё, что ему полагается по его карме. Высшая судебная инстанция пересмотрит приговор и даст определение в отношении органа опеки детей. Как доверили опекать ребёнка матерому зеку, сидевшему по тяжелой статье? Который искусно косил под историка и правозащитника, хотя не был ни тем, ни другим. Когда в этой стране правда будет, а не враньё?
stranger
2018-04-05 18:39:32
Спикер городского совета, власть, которую вы представляете, уже позаботилась о безопасности детей в Кемерово.
Нэля
2018-04-05 18:32:03
Как стало тяжело жить в стране,вот так ,одним махом 9 лет могли влепить, а за железки ,никому не нужные 2,5 года ограничения всё же приклепали,хотя недавний пример с неким Колей -Ваней,где три ружья фигурировали .....
grigorjev
2018-04-05 18:26:49
Попался гражданин Боднарчук! Недоверие решению Суда! Тут ему немедленно с должности бежать... Ведь есть гарант Конституции. Он обязан отправить гражданина в другие места.
grigorjev
2018-04-05 18:17:20
Древнее. Дуракам закон не писан. Так и тут. Нет бы на себе блох по искать, а не в чужом белье рыться. Позор!
Zim
2018-04-05 18:14:31
А Боднарчук, это Кир, Однозначно, Американец или Мезантроп?
goo
2018-04-05 18:13:56
Неужели опять на выборы пойдет и выиграет?
Отар Антия
2018-04-05 17:57:37
Похоже,все спикеры одинаковы.....С какой стати этот человек,используя свое административное право высказывается не как частное лицо,а как представительвласти? Суд разобрался(в кои веки!) и вынес вердикт. Но власть "не может ошибаться"? Дело сфабриковано было под надуманным предлогом,притянуты за уши обстоятельства и факты! Да,это именно такие как вы придали процессу политическое звучание,для того ,чтобы убрать в тюрьму неудобного ,активного человека,который выяснил,что власть нам врет про ппрошлое,скрывает сотни безвинно пострадавших и забытых и да,именно вы и такие как вы пытались всё запутать! Слава богу,что дело получило огласку и все-таки здравомыслящих людей больше чем вас,упырей!
sherhan2
2018-04-05 17:55:44
В городе навёл бы порядок,комментатор! :)
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