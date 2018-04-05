Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву

Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук высказал свою точку зрения о вынесенном приговоре историку Дмитриеву, ранее обвиненному в педофилии.

Суд оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.



Петрозаводский городской суд оправдал карельского историка Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, и о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Государственное обвинение просило приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Исход судебного процесса прокомментировал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

"Петрозаводский суд вынес приговор Юрию Дмитриеву. Казалось бы, в этом скандальном деле поставлена точка. Человек, обвиненный в преступлении против ребенка, перипетии которого обсуждала не только наша республика, но и вся страна, был признан невиновным. И вроде бы обсуждать тут больше нечего. Суд сказал свое слово - дело закрыто.



Но, на мой взгляд, приговор суда поставил в конце этого дела не точку, а скорее многоточие, потому что ряд острых и непростых вопросов сегодня так и остались без ответов.



Вы знаете, я уже не первый год представляю интересы петрозаводчан в городском Совете. Мне приходится часто общаться с избирателями по самым разным, порой очень непростым, вопросам. Этот опыт научил меня тому, что сильные люди, люди с активной жизненной позицией, всегда своего добьются. А те немногие, кто относится к числу самых незащищенных, те, кому наша помощь нужна сильнее прочих, зачастую просто не имеют возможности попросить нас о поддержке. Чем человек слабее, чем тише его голос, тем ему труднее обратить на себя внимание, тем сложнее получить хоть какую-то помощь. И это касается взрослых, а что уж говорить о детях, которые могут просто не понимать, что им нужна помощь, что есть люди, которые придут им на выручку.



И в деле Дмитриева такой ребенок есть. Но наша общественность как-то легко забыла, кто главный пострадавший в этом деле и чьи интересы надо было бы защищать в первую очередь.



На самом деле, мне понятно, почему многие видные деятели встали на защиту Юрия Дмитриева. Тут сработал принцип разделения на "своих" и "чужих". Для либеральных сил Юрий Дмитриев стал своеобразным символом борьбы с системой и на каком-то этапе уголовное дело превратилось в политическое.



Я не сомневаюсь, что есть люди, которые искренне верили в злонамеренность следствия и не верили в его непредвзятость. Мне это понятно, но мне непонятно, почему "общественность", встав на защиту взрослого человека, забыла о ребенке. Получается, что если ты не "жертва режима", то нашей "общественности" твои проблемы не интересны?



К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал.



Но задайте себе всего несколько вопросов, которые после оглашения приговора не дают покоя мне.



А вы или ваши знакомые делаете снимки своих родных дочерей год за годом без одежды? А вы готовы к тому, что после оправдательного приговора у Дмитриева появится возможность воссоединиться с приемной дочкой? Вы уверены, что ребенок окажется в безопасности и его детство не будет разрушено?



И последний вопрос. Если честно, после всего что вы узнали, вы бы доверили своего ребенка попечению человека, которого петрозаводский суд сегодня полностью оправдал?".