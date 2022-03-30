890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
24.04.2022 10:00
Мужчину без чувств нашли на улице в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 09:34

Геннадий Мазов поддержал продление срока действия водительских удостоверений

Новости. Общество
14:28, 25 Апреля 2022
фото: из личного архива Геннадия Мазова

Новости партнеров

Известный общественник считает, что снятие административных барьеров окажет положительное влияние на развитии бизнеса в России

 

Индивидуальный предприниматель и член Общественной палаты Карелии Геннадий Мазов считает, что продление срока действия водительских удостоверений снизит нагрузку на предприятия транспортной сферы и на автомобилистов.

«В настоящее время главная ценность любого предприятия — это человек труда, тот, на ком лежит весь груз ответственности за стабильную и бесперебойную работу предприятия. Для недопущения срывов сроков поставок и сохранения долгосрочных договорных обязательств нам — работодателям — необходимо создавать комфортные условия работы для своих сотрудников и минимизировать негативное влияние административных барьеров законодательства на конечный результат. Очень дорого время рабочего человека. Пусть лучше он потратит его на отдых с семьей, чем на неоплаченные никем хождения по инстанциям».

Напомним, действие российских водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Изменения коснутся водительских документов, срок действия которых истекает или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Они будут продлены автоматически не на один, как это было раньше, а на три года уже автоматически. Такие изменения введены как часть программы поддержки российской экономики в условиях санкций.

— Оно (постановление — Прим. ред.) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений — тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет, — сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Автолюбителям и профессиональным водителям такая мера значительно упростит жизнь и не заставит стоять в очередях и заполнять горы бумаг. Водительские права теперь не нужно менять физически. Такие изменения удобны не только для автомобилистов, но и для сотрудников МВД, которые в упрощенном порядке будут принимать водительские удостоверения со старыми сроками, сверяясь при этом по специальной базе. У автомобилиста может остаться «пластик», но данные в базах ГИБДД уже будут изменены.

Кроме этого, продление прав освободит от нагрузки предприятия транспортной сферы, упростит логистику товаров по стране. Как отметили в правительстве, «постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно распространяется на диагностические карты».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем

Аналитика

Сегодня 11:54
Обществоведение
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
Прекращение сотрудничества с Европой и возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в Карелии.
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.