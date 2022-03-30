Геннадий Мазов поддержал продление срока действия водительских удостоверений

Известный общественник считает, что снятие административных барьеров окажет положительное влияние на развитии бизнеса в России

Индивидуальный предприниматель и член Общественной палаты Карелии Геннадий Мазов считает, что продление срока действия водительских удостоверений снизит нагрузку на предприятия транспортной сферы и на автомобилистов.

«В настоящее время главная ценность любого предприятия — это человек труда, тот, на ком лежит весь груз ответственности за стабильную и бесперебойную работу предприятия. Для недопущения срывов сроков поставок и сохранения долгосрочных договорных обязательств нам — работодателям — необходимо создавать комфортные условия работы для своих сотрудников и минимизировать негативное влияние административных барьеров законодательства на конечный результат. Очень дорого время рабочего человека. Пусть лучше он потратит его на отдых с семьей, чем на неоплаченные никем хождения по инстанциям».

Напомним, действие российских водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Изменения коснутся водительских документов, срок действия которых истекает или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Они будут продлены автоматически не на один, как это было раньше, а на три года уже автоматически. Такие изменения введены как часть программы поддержки российской экономики в условиях санкций.

— Оно (постановление — Прим. ред.) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений — тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет, — сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Автолюбителям и профессиональным водителям такая мера значительно упростит жизнь и не заставит стоять в очередях и заполнять горы бумаг. Водительские права теперь не нужно менять физически. Такие изменения удобны не только для автомобилистов, но и для сотрудников МВД, которые в упрощенном порядке будут принимать водительские удостоверения со старыми сроками, сверяясь при этом по специальной базе. У автомобилиста может остаться «пластик», но данные в базах ГИБДД уже будут изменены.

Кроме этого, продление прав освободит от нагрузки предприятия транспортной сферы, упростит логистику товаров по стране. Как отметили в правительстве, «постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно распространяется на диагностические карты».