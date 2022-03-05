Геннадий Сараев о новых мерах поддержки семей с детьми: Шаг правильный и своевременный

Детский омбудсмен Карелии прокомментировал решение о пособии, которое будут получать семьи с детьми от 8 до 16 лет с низкими доходами.

Президент страны анонсировал, что с начала апреля семьи с невысокими доходами, имеющие детей от 8 до 16 лет, будут получать пособие от государства. Об этом Владимир Путин заявил, поздравляя женщин России с 8 Марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — заявил Владимир Путин.

Отметим, что сейчас в России подобные выплаты получают неполные семьи, где воспитываются дети от 8 до 16 лет.

Пособие будет высчитываться исходя из прожиточного минимума, который устанавливается в каждом регионе отдельно. В Карелии он с 2022 года составляет 15 104 рубля.

«Я считаю, что шаг правильный и своевременный. Это одно из направлений демографической политики, позволяющее семьям поучать дополнительную помощь в непростой экономической ситуации. Надеюсь, это не последняя мера, которая направлена на благополучие семей с детьми», — прокомментировал решение президента детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев.

Отметим, что в начале марта Путин анонсировал создание единой системы по поддержке семей с детьми. Он говорил, что в разработке мер принимали участие социальный блок, Министерство финансов и администрация президента.

В конце прошлого года президент также подписал закон об индексации маткапитала по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Глава государства тогда пояснил, что высокие темпы роста потребительских цен в стране бьют по менее обеспеченным группам населения.