Геннадий Сараев отреагировал на обращения в связи с избиением девушки-подростка в Пудожском районе

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии сообщил о принятых мерах в связи с инцидентом в одном из поселений в Пудожском районе.

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Карелии поступили обращения в связи с избиением девушки-подростка в одном из поселений Пудожского района.

Уполномоченный Геннадий Сараев информирует о том, что несовершеннолетняя получает медицинскую помощь в районной больнице, сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будут приняты необходимые меры.

На предстоящей неделе Уполномоченный внепланово приедет в Пудожский район и лично примет участие в мероприятиях по разрешению конфликтной ситуации. Кроме того, Геннадий Сараев проведет заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее мы писали о том, что в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы.