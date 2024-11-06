Геннадий Сараев прокомментировал трагический случай, произошедший с ребенком-подростком в Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии держит ситуацию на личном контроле.
Как сообщил нашему изданию Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, трагический случай с девочкой-подростком сопровождают специалисты службы кризисной помощи при аппарате детского омбудсмена в Карелии.
"Первична помощь школе оказывается, планируется выезд на территорию для оказания непосредственной помощи тем, кто в ней нуждается. Держу ситуацию на личном контроле", - сказал Геннадий Сараев.
Напомним, в соцсети рассказали о том, что в Карелии погибла девочка-подросток.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание