Геннадий Сараев прокомментировал трагический случай, произошедший с ребенком-подростком в Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии держит ситуацию на личном контроле.

Как сообщил нашему изданию Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, трагический случай с девочкой-подростком сопровождают специалисты службы кризисной помощи при аппарате детского омбудсмена в Карелии.

"Первична помощь школе оказывается, планируется выезд на территорию для оказания непосредственной помощи тем, кто в ней нуждается. Держу ситуацию на личном контроле", - сказал Геннадий Сараев.

Напомним, в соцсети рассказали о том, что в Карелии погибла девочка-подросток.