Геннадия Боднарчука хотят лишить должности председателя Петросовета

Принять меры потребовало Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии Артура Парфенчикова, которое обнаружило у Геннадия Боднарчука несоответствие расходов на 28 миллионов рублей.

Как стало известно «Столице на Онего», накануне в Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии, на рассмотрение которой был вынесен подготовленный аппаратом проект решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя городского совета. Поводом стало официальное обращение на имя и.о. председателя Петросовета Александра Ханцевича, подписанное главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В письме сообщаются результаты проверки, которую с использованием информации Следственного комитета Карелии провело Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы республики. В частности, говорится о том, что было проверено соответствие расходов депутата и председателя Петросовета Геннадия Боднарчука в течение 2015-2019 годов его доходам за три последние года, предшествующие этому периоду.

«По результатам осуществленного контроля были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица в период с 2015 по 2019 год его общим доходам в части не отражения сведений о приобретении:

- за отчетный 2015 год – двух объектов недвижимого имущества

- за отчетный 2016 год – двух транспортных средств

- за отчетный 2017 год – одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества

- за отчетный 2018 год – пяти объектов недвижимого имущества

- за отчетный 2019 год – одного транспортного средства

Общая сумма по данным сделкам составила 28 056 400 рублей», - сообщил итоги проверки Управления по вопросам противодействия коррупции глава Карелии Артур Парфенчиков и попросил применить к Боднарчуку Г.П. меры ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Как нам стало известно, проектом решения Петросовета в качестве меры ответственности было выбрано лишение Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета, однако по итогам заседания постоянной контрольной комиссии депутаты, входящие в ее состав, с этим не согласились. Проект решения поддержан не был, соответственно, постоянная комиссия не будет выносить его на сессию Петросовета.

Отметим, что на заседание комиссии пришла гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана (их брак официально не зарегистрирован), которая пояснила, что названные объекты недвижимости и транспорта приобретала за счет собственных и кредитных средств, и к расходам Боднарчука они отношения не имеют. На одну из квартир, например, взяла ипотеку. Также использовала материнский капитал, кредиты и т.д., о чем имеются соответствующие документальные подтверждения.

Ее объяснения, по всей видимости, удовлетворили депутатов, которые посчитали, что Управлением по борьбе с коррупцией при главе Карелии не были представлены убедительные доводы для принятия решения о применении к Боднарчуку меры ответственности.

Поскольку постоянная контрольная комиссия стать инициатором решения о лишении Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета отказалась, вполне вероятно, что этот вопрос будет выноситься на сессию другим путем.

По нашей информации, сегодня состоится заседание фракции «Единая Россия» в Петросовете, где будет обсуждаться этот вопрос. Напомним, что очередная сессия Петросовета назначена на 23 июня.

Если проект решения будет внесен на сессию, например, группой депутатов, для лишения Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета будет достаточно простого большинства голосов.

Напомним, что Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений коррупционной направленности, в том числе, в получении взяток, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.