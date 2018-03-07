Генплан Петрозаводска откорректируют к сентябрю следующего года

В ближайшее время в городе будут введены в эксплуатацию около полумиллиона квадратных метров нового жилья.

Общая площадь жилья, построенного в 2017 году, составила порядка 150 тысяч квадратных метров. Сейчас в стадии строительства находится до 400 тысяч квадратных метров новых квартир, которые будут сданы в течение двух лет. Как отметил заместитель главы Петрозаводска Андрей Иванов, основное строительство жилых кварталов ведется в западном и юго-западном направлениях.

- Застраивается район Древлянка-II: микрорайоны от Древлянки-5 до Древлянки-9. Пятая практически уже построена, застройщик – "Карелстроймеханизация", шестая Древлянка – в стадии активной застройки, развивается седьмая Древлянка, на восьмой практически окончено строительство: компании "Чистый город" осталось завершить два дома. Девятая Древлянка – компания "Век" - застроена уже наполовину, - констатировал Андрей Иванов.

Столь же активно компаниями "ОнегоСтройСервис" и "Nova" застраивается район Кукковка-III, развивается Университетский городок, ведется "точечная застройка" в других районах города.

- В городе также действует программа развития застроенных территорий, которая позволит возводить новые многоквартирные дома вместо старых построек. Прорабатывается вопрос о строительстве новых домов в нынешних районах индивидуальной частной застройки – на Перевалке и Кукковке, - пояснил заместитель главы города.

Как отметили в мэрии, согласно реализуемым программам, застройка новых микрорайонов ведется комплексно и предусматривает возведение не только жилья, но и всей необходимой инфраструктуры.