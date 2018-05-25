Генпрокуратура нашла нарушения в работе ФССП по Карелии

Генпрокуратура выявила халатность в работе территориальных органов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по исполнению судебных актов, принятых в пользу бизнеса.

Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как уточняется в сообщении, УФССП России по Республике Карелия 10 лет не принимало мер по установлению имущества, находящегося в казне муниципального образования, что не позволяло обратить на него взыскание в рамках исполнительного производства.

"Бездействие привело к длительному неисполнению 39 судебных решений, общий размер задолженности муниципального образования перед субъектами бизнеса составил 17,6 миллионов рублей. Аналогичные факты выявлены в Республиках Крым, Саха, Воронежской и Московской областях, Москве", - говорится в текст релиза.