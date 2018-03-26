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Новости. Общество
13:49, 26 Марта 2018

Генпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в стране

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Генрокуратура в связи с трагедией в Кемерове поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры.

"Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение" – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию ведомства.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. К проведению проверок будут привлекаться специалисты МЧС.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

Накануне источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке.

В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-03-26 15:43:28
ну-ну.... впереди чм-2018, соответственно никакого негатива!!!! так и проверят, "на отъе....сь"
Гость
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