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Генпрокуратура РФ проверит обоснованность стоимости тестов на коронавирус

Новости. Общество
10:12, 03 Февраля 2022
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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Как сообщили в Генпрокуратуре, по выявленным нарушениям будут приняты меры.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирусную инфекцию методом П. Р. Об этом журналистам ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — отметили в ведомстве.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем Генпрокуратуры. Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги населению, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

«В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов», — сообщили в Генпрокуратуре.

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Комментарии

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Дундук
2022-02-03 12:17:32
В нашей "Гане" по другому не будет,здесь всё против простого народа,потому как мешает он,народ, и что то требует!? Олигархи и остальное ворье, всё за границей живут, у всех счета за рубежом,у "некоторых" грамотно оформлены на других людей, так что : ожидание процветания ,в ближайшие лет 10-14 ,не планируется....
Беня
2022-02-03 11:15:03
Ковидла - отличный бизнес, его давно пора откошмарить по самое не балуйся :)
gary
2022-02-03 10:32:42
Дорогие мои
Определить ковид можно только тестом (ПЦР), у нас страховая медицина, не справляются Госучреждения, которые получают деньги за тесты от страховых компаний, соответственно компенсируйте гражданам за счёт страховой их обращения в платные учреждения, рассосутся очереди в поликлиниках, и ценник упадёт в разы, во первых рынок, во вторых сразу будет контроль и диктовка цен от государства. Раз такого нет, ищем кому это на верху выгодно
Беня
2022-02-03 11:13:17
gary, организации и граждане делают массу коммерческих тестов за свои деньги. Организации вообще персонал прогоняют через ПЦР регулярно, расходуя большие деньги. С ними шо прикажите делать? :)
Изя
2022-02-03 10:46:04
gary, что конкретно предлагаете ???)))
сникерс
2022-02-03 10:26:05
ха-ха-ха
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