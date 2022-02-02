Генпрокуратура РФ проверит обоснованность стоимости тестов на коронавирус

Как сообщили в Генпрокуратуре, по выявленным нарушениям будут приняты меры.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирусную инфекцию методом П. Р. Об этом журналистам ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — отметили в ведомстве.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем Генпрокуратуры. Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги населению, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

«В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов», — сообщили в Генпрокуратуре.