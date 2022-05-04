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Гепатит неизвестной этиологии пока не дошел до России

Новости. Общество
00:10, 15 Мая 2022
фото: pixabay.com / DarkoStojanovic

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По данным Роспотребнадзора, случаев гепатита неизвестного происхождения в России не выявлено.

Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России, по последним данным, не выявлено, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По состоянию на 10 мая, по данным ВОЗ, зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ, зарегистрировано пять летальных случаев.

«В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — говорится в сообщении Роспоребнадзора.

С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий, отметили в ведомстве.

Причины возникновения гепатита в настоящее время активно изучается. Исследователями из Великобритании были изучены 111 случаев острого гепатита у детей, во всех случаях возбудителем не являлся вирус гепатита. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в 20 случаях среди тех, кто был протестирован, уточнили в Роспотребнадзоре.

По мнению зарубежных специалистов, одной из гипотез возникновения случаев острого гепатита неизвестной этиологии может являться постковидный синдром, о чем свидетельствуют научные исследования, проведенные ранее, пояснили в пресс-службе.

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