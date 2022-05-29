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Гериатрический центр «Северянка» получил знак качества «Сделано в Карелии»

Новости. Общество
14:24, 30 Мая 2022

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Современный пансионат для пожилых и инвалидов в Петрозаводске подтвердил качество своих услуг, пройдя добровольную сертификации с помощью Центра «Мой бизнес».

В феврале в Центр «Мой бизнес» обратилась учредитель гериатрического центра «Северянка» за консультацией по сертификации услуг размещения. Наталья Ефимова, уже несколько лет работавшая в социальной сфере, мечтала создать новый, современный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Он должен был отличаться от устаревших, зачастую построенных еще во времена СССР, учреждений по уходу за престарелыми. И ей это удалось. Первые постояльцы, переступившие порог центра в феврале, высоко оценили дизайн помещений пансионата, расположившегося на первом этаже трехэтажного дома в Университетском городке. Он выполнен по специальному проекту с учетом всех норм и требований законодательства. Особое внимание было уделено формированию доступной среды для инвалидов.

«Обеспечение достойной и счастливой старости — нелегкая задача, требующая от родственников максимального внимания и всецелой самоотдачи. Но сегодня в силу объективных причин далеко не все из нас имеют возможность ухаживать за своими родителями-пенсионерами, бабушками и дедушками. Поэтому спрос на услуги по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания сейчас очень большой. Сейчас в очереди на место в наш пансионат на 15 подопечных стоит 35 человек», — поделилась Наталья Ефимова.

По словам гендиректора гериатрического центра, о высокой доходности такого пансионата речи не идет. Это социальный бизнес. Наталье хотелось создать действительно комфортную, благоприятную, безопасную обстановку для пожилых людей, создать инфраструктуру, которая бы соответствовал всем стандартам современности. Для своих подопечных центр организуют не только уход, используются современные технологии и оборудование: многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кнопки вызова, видеонаблюдение и т. д.

«Я обратилась за помощью в Центр „Мой бизнес“, где меня проконсультировали не только по сертификации услуг размещения, но и рассказали, как вступить в реестр социальных предпринимателей для получения специальных льгот и грантов. В марте мы получили знак качества „Сделано в Карелии“. Надеемся, что это поможет в продвижении нашего центра», — поделилась Наталья Ефимова.

Руководитель гериатрического центра «Северянка» рассчитывает продолжить развитие востребованной в Петрозаводске и республике службе.

«Будем пробовать получать льготы и гранты. Финансовая поддержка всем нужна. Нам хотелось бы открыть ещё один пансионат. Наша цель — центр с медицинской лицензией. Считаю, что это жизненно необходимо для пожилых людей. В поликлиники бабушкам и дедушкам обращаться неудобно, нервная система у многих не выдерживает. Но чтобы получить медицинскую лицензию, нужно соблюсти массу требований, необходимо найти подходящее помещение большой площади. Аренда сейчас дорогая. Тут без господдержки нам не справиться», — отметила Наталья Ефимова.

Получить поддержку предприниматели и те, кто еще только планирует открыть свое дело, могут в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

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